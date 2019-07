Concorso Infermieri: candidature entro il 15 agosto 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 56 del 16 luglio 2019 è stato pubblicato un bando di concorso atto all’assunzione di due Infermieri in Veneto, più precisamente a Rovigo. Le risorse selezionate saranno assunte presso il centro servizi anziani di Adria con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda deve essere inoltrata entro il 15 agosto 2019. Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani; essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto il 56 anno d’età; per i soli aspiranti canddiati di genere maschile è necessario avere assolto agli obblighi di leva; non avere riportato condanne penali: non essere stati destituiti da pubblico impiego; essere in possesso dei propri diritti civili e politici; avere conseguito una Laurea in Scienze Infermieristiche; essere iscritti all’Albo degli Infermieri.

I requisiti indicati devono essere già posseduti al momento dell’invio della candidatura, la stessa non deve essere inoltrata oltre il 15 agosto 2019 pena la sua nullità. Se il numero di domande inviate sarà cospicuo la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di indire una prova preselettiva per effettuare una prima scrematura. Le procedure d’esame saranno tre: una prova scritta, una prova pratica e prova orale.

Tra le materie trattate all’interno delle tre prove, riportate all’intero del bando, saranno presenti: fisiologia, geriatria, patologia, legislazione sanitaria e sociale, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla cura degli anziani, psicologia e sociologia, con particolare riferimento agli anziani, tecniche infermieristiche, immunologia ed epidemiologia, profilassi delle malattie infettive e sociali, assistenza sanitaria ed infermieristica, legislazione nazionale e regionale sulle IPAB e nozioni sul rapporto di pubblico impiego.

La candidatura può essere inoltrata dagli aspiranti partecipanti al concorso, che desiderano ricoprire la mansione di Infermiere, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 16 luglio 2019 , può essere presentata secondo tre modalità, in base alle necessità di ogni candidato.

È possibile presentare la propria candidatura recapitando la stessa a mano presso il Centro Servizi Anziani di Adria entro il giorno 15 Agosto 2019, oppure è possibile inoltrarla a mezzo posta all’Ufficio protocollo dell’ente od ancora è data facoltà di inviarla all’apposito indirizzo PEC. Ogni candidato dovrà riportare i propri dati sensibili, allegare il proprio curriculum vitae, allegare copia del pagamento della tassa concorsuale di euro 11,00 e fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.