Concorsi pubblici 2020: in arrivo bandi Scuola, Inps, Agenzia delle entrate

Concorsi pubblici per sopperire alla mancanza di personale e far fronte ai tanti pensionamenti anticipati grazie a Quota 100 nella pubblica amministrazione. Nel decreto Milleproroghe approvato “salvo intese” il 21 dicembre 2019, di fatto apre le porte a migliaia di nuovi occupati in diverse strutture e comparti della Pubblica Amministrazione.

Da pochi giorni è scaduto il termine di presentazione per il personale Ata facente parte di imprese di pulizie ma a giorni, probabilmente a febbraio, sono attesi due bando molto importati per il reclutamente di circa 48mila insegnanti. Circa la metà sarà selezionata tra i neolaureati mentre il restante sarà riservato, con concorso straoridnario, per i precari con almeno tre anni di servizio tra il 2008/09 e il 2019/20.

Come riporta Il Sole 24 Ore c’è molta attesa in particolare per i concorsi Inps e Agenzia delle Entrate. Per il primo Tridico già settimane fa aveva confermato la pubblicazione del concorso per il reclutamento di 1.869 nuovi dipendenti subito e per un totale di circa 5.500 nuovi contratti entro la fine del 2020.

Altra importante opportunità per chi cerca lavoro è il concorso Agenzia delle Entrate, anzi meglio parlare di bandi al plurale. Dalle indiscrezioni, sempre fornite dal quotidiano finanziario, dovrebbero essere cinque i concorsi attivati nel 2020. Particolarmente favorevoli dovrebbero essere le selezioni per 2.300 figure non dirigenziali, dagli impiegati amministratitivi a geometri e statistici.

Saranno anche scelti 300 dirigenti con competenze e professionalità diverse come avvocati e ingegneri. Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto a tempo indeterminato presso le varie sedi di Agenzia delle Entrate sparse le regioni italiane. Il piano assunzioni dell’Ente dovrebbe portare, come detto a 2300 nuove assunzioni, di queste 500 dovrebbero essere subito inserite con un concorso che si attende a giorni, come previsto dal già approvato a fine 2019 Decreto Fiscale.