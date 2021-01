Comune di Campagna, indetto concorso per vigile e istruttore direttivo tecnico

Il Comune di Campagna, in provincia di Salerno, ha indetto due concorsi. Le procedure concorsuali sono rivolte ai candidati in possesso di un diploma di maturità e diploma di laurea. Le domande di ammissione potranno essere inoltrate fino al prossimo 4 febbraio 2021. I posti messi a bando sono quattro, così suddivisi: tre posti di agenti di polizia municipale – motociclista con contratto a tempo indeterminato, posizione economica C1 e un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D.

I candidati, in possesso di un diploma di maturità, interessati a partecipare alle procedure concorsuali dovranno essere in possesso dei requisiti generali, previsti per l’accesso alle procedure concorsuali. Inoltre, dovranno saper utilizzare le apparecchiature informatiche più diffuse e le loro applicazioni e avere una buona conoscenza della lingua inglese.

È richiesto ai candidati anche il possesso di alcuni requisiti specifici. In particolare, per la figura di agenti di polizia municipale si richiedono: possesso delle patenti A e B, possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza, possesso del diploma di maturità. Per la figura professionale di istruttore tecnico si richiede il possesso di un diploma di laurea in Ingegneria Civile o Architettura.

Le prove selettive saranno tre, ovvero una prova scritta, una orale e una teorica pratica. Infine, si precisa che le domande d’ammissione ai concorsi potranno essere presentate nelle seguenti modalità direttamente all’Ufficio del Protocollo del Comune di Campagna: a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Campagna, Largo della Memoria n1, 84022 Campagna (Sa).

Inoltre, si precisa che sulla busta contenente la domanda di partecipazione al concorso deve essere indicata la dicitura del concorso a cui s’intende partecipare. L’ultima modalità per poter inviare la domanda è mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune,campagna.sa.it. Si precisa che in allegato dovrà essere inviata, in formato pdf, una copia dei documenti richiesti dal bando.