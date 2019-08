Candidature Esselunga: il personale sarà scelto con l’intelligenza artificiale

La tecnologia avanza e con esso anche il mondo del lavoro. Di solito, quando si parla di lavoro, si pensa già alla parte esecutiva, cioè quando si è già assunti e si entra, ad esempio, in un’azienda, una catena di supermercati e così via. Tuttavia, l’utilizzo della tecnologia può tornare utile anche in fase preliminare, ovvero le assunzioni del personale.

È il caso di Esselunga che ha aperto la candidature per nuovi posti di lavoro come cassieri, addetti vendite, addetti pescheria, macelleria e altri ancora, ma le selezioni saranno fatte utilizzando l’Intelligenza Artificiale per “sfoltire” le persone nelle prime fasi.

Esselunga cerca personale: l’Intelligenza Artificiale potrà dare una mano?

Chi fosse interessato alla possibilità di inviare la propria candidatura per entrare tra il personale di Esselunga, si può inviare la richiesta entro il 15 settembre al sito www.esselungajob.it. Bisogna tenere a mente, però, che se si venisse selezionati dopo questa prima fase, ci si deve recare al Job Week Milano 2019 nel quale dovrà sostenere un colloquio faccia a faccia con chi di dovere.

È proprio questa selezione primaria tra le candidature inviate online dal portale citato prima che usufruirà dell’Intelligenza Artificiale per fare da filtro a chi potrà accedere alla fase secondaria. L’aiuto della tecnologia consente di gestire più velocemente l’arrivo di oltre 270 mila candidature che ogni anno giungono all’azienda.

Anche i costi di gestione saranno nettamente inferiori grazie all’Intelligenza Artificiale. Gli algoritmi sono impostati per selezionare i profili più idonei, e saranno capaci di iniziare una conversazione sia testuale che in videochiamata. Infatti, i candidati saranno invitati a tenere un colloquio video gestito dalla IA che in tempo reale analizza quanto succede nella conversazione e analizza nel dettaglio ogni singolo candidato. Infine, dopo aver ascoltato tutti, sarà stilata in automatico una classifica che va dal “migliore” al peggiore”.