Bricoman ricerca personale in tutta Italia, ecco le posizioni disponibili e le sedi

Cosa ne pensa l’autore

Giuseppe Roselli - Un'interessante proposta lavorativa nell'ambito del commercio e della vendita in generale. Il brand è una grande azienda conosciuta in tutto il mondo e con basi commerciali molto solide. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, tenuto conto che i requisiti di base sono molto comuni e le mansioni sono di facile accesso in ogni settore sia tecnico che commerciale.