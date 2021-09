Bonus Sostegni agricoltori e pescatori: domande entro il 30 settembre

Gli agricoltori e i pescatori in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda entro il prossimo 30 settembre. Il bonus sarà di 950 euro per i pescatori e a 800 euro per gli agricoltori.

L’indennità per i lavoratori agricoli DL 73/2021 prevista dall’art. 69, comma 1, del DL 73 del 25 maggio 2021 sarà corrisposta su domanda per coloro i quali avranno effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nell’anno 2020.

Si precisa che questo bonus non potrà essere richiesto da chi già percepisce altri sussidi statali, come ad esempio il Reddito di Emergenza (REM). In altre parole, gli 800 euro verranno riconosciuti ai braccianti con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro a carattere discontinuo.

Le domande andranno inviate online in maniera autonoma per chi è in possesso delle credenziali Spid o della Carta d’identità elettronica. In alternativa, potranno rivolgersi ad enti di Patronato e Caf o contattare telefonicamente il call center dell’Inps.

Le istanze potranno essere richieste anche delle seguenti categorie di lavoratori:

intermittenti;

autonomi occasionali;

stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e settori diversi;

subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo, il cui ammontare del bonus sarà pari a 1.600 euro.

Si precisa che, per i lavoratori che sono risultati già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni di marzo hanno ricevuto il pagamento automaticamente, secondo la modalità disposta in fase di domanda (ovvero tramite bonifico domiciliato, o accredito su conto corrente bancario).

Le domande per entrambe le categorie scado il 30 settembre. Queste forme di sostegno stanziate mirano ad offrire un valido aiuto a settori fortemente colpiti dall’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, che hanno potuto lavorare molto poche, avvertendo gravi difficoltà economiche, difficilmente superabili (la mancanza di lavoro è sempre dura da affrontare).