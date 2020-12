Bartolini ricerca diplomati, per uffici di Milano e Roma

Nuove posizioni lavorative sono state aperte nell’azienda di spedizioni Bartolini. Le opportunità di lavoro riguardano sia diplomati sia laureati. In particolare, si ricercano le seguenti figure professionali: Impiegato ufficio partenze: il candidato dovrà svolge attività di data-entry dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predisponendone la relativa documentazione. In particolare, il candidato ideale è disponibile ad un orario pomeridiano-serale (17-21), è diplomato, ha conoscenza degli strumenti informatici e ottima velocità/precisione nel data entry (sede di lavoro Bovisa Milano).

Impiegato ufficio partenze part time: Svolge attività di data-entry dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predisponendone la relativa documentazione ( orario di lavoro serale indicativamente dalle ore 17:00 alle ore 21:00). La sede di lavoro Milano Sud.

Impiegato ufficio prese e consegne: il candidato ideale (diplomato con conoscenza degli strumenti informatici e buona conoscenza del territorio) collabora con il Supervisore Prese e Consegne nella gestione quotidiana dell’attività di distribuzione e di ritiro delle merci presso la clientela, partecipando all’organizzazione dei “giri” quotidiani degli autotrasportatori. Per tale selezione saranno preferiti i candidati che sono stati già impiegati in analogo ruolo presso operatori del settore trasporti.

Nella sede di Roma si ricercano le seguenti figure:Impiegato ufficio partenze part time: il candidato dovrà volge attività di data-entry dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predisponendone la relativa documentazione. Il candidato/a ideale è disponibile in orario pomeridiano-serale (orario indicativo 17-21) , ha conoscenza degli strumenti informatici ed ottima velocità/precisione nel data-entry. La sede di lavoro Fiano (Roma).

Impiegato operativo: dovrà svolgere tutte le mansioni di ufficio relative ad una piccola filiale. La sede di lavoro è Viterbo. Si precisa che numerose altre offerte lavorative sono disponibili nella città di Bologna e Settimo Torinese.