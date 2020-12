Barilla regala mille euro a tutti i suoi dipendenti

Un premio, quello concesso a tutti i dipendenti Barilla, che viene dato a prescindere dalla tipologia contrattuale. La notizia è stata diffusa dal responsabile alimentare della Uila e segretario nazionale Pietro Pellegrini. In totale sono stati 11 milioni di euro i soldi versati dall’azienda per coprire questo bonus donato ai propri dipendenti.

Lo sforzo congiunto dei nostri collaboratori – ha dichiarato il presidente Guido Barilla – durante la pandemia da COVID-19 ha garantito la continuità delle attività in tutti i siti produttivi in risposta ad una domanda crescente e ci ha permesso di portare alle famiglie di tutto il mondo cibo buono e di qualità. Con questo gesto il Gruppo Barilla ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti i suoi dipendenti.

Il segretario nazionale dell’industria alimentare, Pietro Pellegrini ha espresso tutta la sua riconoscenza per questo atto di estrema generosità a testimonianza del fatto che i lavoratori e le lavoratrici Barilla di tutto il mondo hanno continuato a lavorare in maniera costante nonostante la pandemia.

Il 2020 per i dipendenti Barilla non sarà ricordato solo come l’anno del COVID-19 ma come l’anno in cui l’azienda in cui lavorano ha apprezzato il loro impegno e per questo li ha voluto premiare con un super bonus. I dipendenti del gruppo sono in Italia circa 3000 ed 8000 nel resto del mondo. Ovviamente questo bonus sarà esteso anche ai dipendenti all’estero.

La prima volta che Barilla premia in questo modo i suoi dipendenti, in un anno che si è rivelato tra i più complicati dell’ultimo decennio. Un gesto ed un esempio che dovrebbe essere emulato da tutte le grandi aziende nel mondo per dimostrare il valore sociale e professionale che ogni dipendente ricopre all’interno dell’azienda.

Per dimostrare che 3000, 8000 dipendenti non sono solo un numero ma sono persone che a loro volta hanno famiglie da mantenere e bisogni da soddisfare.