Azienda Zero Padova, concorso per 146 assistenti sanitari

Nuove opportunità di concorso per i collaboratori professionali sanitari, nell’azienda Zero Padova della regione Veneto. Il bando di concorso indetto prevede l’assunzione di 146 collaboratori professionali sanitari – Cat. D, con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale potranno essere inviate online, entro il prossimo 13 dicembre 2020.

Si precisa che la selezione è rivolta ai soli candidati in possesso di una laurea o di un diploma di laurea. I candidati selezionati lavoreranno presso le strutture sanitarie presenti sul territorio veneto. Il maggior numero di posti disponibili pari a 50 posti saranno assunti dall’azienda Ulss n. 9 Scaligera, ulteriori 26 posti presso Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. Nella domanda dovrà essere indicata una sola azienda per la quale si intende concorrere; tale indicazione non potrà essere modificata.

La riserva dei posti messi a concorso è pari a 43 posti a favore dei volontari delle forze armate. I candidati al concorso devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali anche dei requisiti specifici, quali laurea in Assistenza Sanitaria o diploma universitario di Assistente Sanitario o titoli equipollenti; inoltre, si richiede iscrizione al relativo Albo Professionale.

Nel caso di un numero elevato di domande pervenute all’amministrazione, i candidati potrebbero sostenere anche una prova preselettiva. Le prove previste dalla procedura concorsuale sono una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, a cui si aggiungerà la valutazione titoli. Coloro i quali hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare nella procedura online, pena esclusione, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell’ammissione.

Alla domanda di ammissione, inviata mediante apposita procedura telematica è necessario allegare i seguenti documenti: ricevuta di pagamento di un contributo spese; attestato di laurea o diploma; eventuale documentazione comprovante la disabilità (per richiesta tempi aggiuntivi, in fase di svolgimento prove); idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all’80%, eventuali pubblicazioni.