Assunzioni Poste Italiane: ecco i profili ricercati attualmente

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente rilevanti dal punto di vista del ricambio generazionale e delle assunzioni all’interno del Gruppo Poste Italiane. È infatti recente l’ultimo accordo sottoscritto con le parti sociali, che prevede di portare avanti diverse iniziative legate al turn over già nel corso dell’anno corrente, così come definito all’interno del piano di recruiting (che stabilisce i criteri dei nuovi inserimenti per il biennio 2018-20).

Attualmente, i profili ricercati da Poste Italiane per l’inserimento nel proprio organico riguardano principalmente l’ambito commerciale. Al riguardo bisogna tenere presente innanzitutto la disponibilità di posizioni coerenti con tale comparto sia da parte di neolaureati senza esperienza, sia da parte di persone più esperte.

Poste Italiane: i profili attualmente ricercati dal gruppo

Per quanto concerne i profili ricercati da Poste Italiane, si parte innanzitutto dai commerciali junior che saranno inseriti all’interno dei diversi Uffici collocati sul territorio nazionale. Per questo specifico ambito, sono richieste ovviamente doti interrelazionali, capacità commerciali e di gestione della clientela. È inoltre necessaria una laurea principalmente in discipline economiche, con un punteggio minimo di 102 su 110. Il codice posizione è 0000220.

Un secondo profilo riguarda invece i consulenti del settore mobile. Anche in questo caso si punta a coprire le posizioni scoperte sul territorio nazionale. Viene richiesta una laurea in discipline giuridiche o economiche, mentre assume carattere preferenziale il superamento dell’esame da promotore finanziario. Il codice posizione è 0000225. Infine, si ricercano diverse figure front end per la Provincia di Bolzano. In questo caso, al diploma di scuola superiore si aggiunge però la necessità di aver conseguito il patentino di bilinguismo. I codici delle posizioni sono 0000226 e 227.

In merito all’invio delle candidature, le persone interessate dovranno accedere per prima cosa alla sezione recruiting di poste italiane. Una volta giunti sulla piattaforma, potranno inserire il proprio curriculum e procedere con la candidatura, seguendo i codici delle offerte evidenziati all’interno di questo articolo.