Assunzioni Italo: a settembre un piano per 300 nuovi posti, ecco tutti i dettagli

Dal settore ferroviario arrivano nuove opportunità d’inserimento per chi è alla ricerca di un impiego. Ad aprire le porte a circa 300 nuove persone per il mese di settembre 2019 è Italo NTV, la società concorrente delle Ferrovie dello Stato nel competitivo settore dell’alta velocità. La compagnia sta avviando le selezioni per numerose posizioni interne alla società, prevedendo assunzioni sia per profili di tipo operativo che legate allo staff.

L’azienda ha infatti spiegato al Sole 24 Ore che ha intenzione di puntare ad una crescita del proprio personale nel proprio piano di espansione del triennio 2019 – 2021, per arricchire ulteriormente un team che già oggi conta all’incirca 1350 persone. D’altra parte, le nuove assunzioni sono già partite nella parte iniziale dell’anno, visto che il primo semestre del 2019 ha visto l’ingresso di circa 200 collaboratori.

A mettere in evidenza le nuove possibilità di impiego è la versione corporate del sito aziendale, raggiungibile presso l’indirizzo web italospa.italotreno.it ed in particolare nella sezione “lavora con noi”. Entrando in quest’area del sito è possibile infatti scoprire quali sono tutti i profili attualmente ricercati dalla compagnia ferroviaria, nonché approfondire i criteri utili da possedere per potersi candidare.

Assunzioni Italo 2019, ecco i principali profili ricercati

Facendo un breve riassunto dei principali profili ricercati da Italo, troviamo Hostess / Steward di bordo e operatori d’impianto, ma anche macchinisti nonché ingegneri tecnici ed esperti di manutenzione con una specializzazione nel settore ferroviario. È in particolare per il personale di bordo che si prospetta l’apertura di una nuova campagna di assunzioni che partirà nel mese di settembre 2019.

Nello specifico, il prossimo martedì 24 settembre a Milano prenderà luogo l’Italo Station Day, durante il quale sarà possibile interloquire direttamente con gli HR dell’azienda. Per partecipare sarà necessario innanzitutto aderire alla preselezione online, in modo da ricevere così la convocazione ufficiale all’evento in caso di esito positivo.

Tra i requisiti richiesti per questa posizione vi sono la presenza di un diploma o di una laurea, la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, oltre all’ottima conoscenza dell’inglese (la conoscenza di una seconda lingua sarà considerato un requisito aggiuntivo preferenziale). Tra le sedi di lavoro per i neo assunti troviamo infine Venezia, Verona, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.