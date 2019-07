Assunzioni: Huawei promette 3mila posti tra inserimenti diretti e indotto

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - L’annuncio di Huawei in merito alle 3mila nuove assunzioni (tra inserimenti diretti e indotto) appare certamente importante in un Paese come il nostro, dove la disoccupazione rappresenta un problema che si trascina negli anni. Per questo motivo il piano d’investimenti a cui punta il gigante tecnologico cinese rappresenta certamente un’occasione da sfruttare per chi è alla ricerca di un nuovo impiego.