Arriva il mestiere del "furrfluencer", il lavoro dei sogni per cane e padrone

L’agenzia britannica Snaptrip, un’agenzia che si occupa di appartamenti e strutture ricreative, ha pubblicato sul suo sito ufficiale un’offerta di lavoro assolutamente imperdibile per tutti i possessori di un cane. Snaptrip è infatti alla ricerca di due cani, naturalmente accompagnati dai rispettivi padroni, che avranno il compito di recensire dieci strutture dog-friendly in tutto il Regno Unito in dodici mesi. I cani quindi rivestiranno il ruolo di “furrfluencer“. Per cui le strutture dovranno essere valutate guardandole dal punto di vista del cane e non del padrone, tenendo conto delle sue esigenze.

I cani che saranno selezionati insieme ai loro proprietari avranno quindi un anno di tempo per poter visitare alcune delle più belle località britanniche, tra cui la Cornovaglia, il Galles, il Lake District e la Scozia. Inoltre, dovranno visionare ben 10 appartamenti e strutture pet-friendly che li ospiteranno per un soggiorno nel Regno Unito. Gli appartamenti saranno scelti tra le 36mila strutture dog-friendly che sono presenti sul sito di Snaptrip. Il furrfluencer dovrà quindi scrivere una recensione di circa 500 parole basandosi sull’esperienza avuta dopo aver soggiornato nelle varie strutture.

Inoltre le recensioni dovranno essere accompagnate da foto che siano in grado di mostrare la qualità dei servizi offerti dalle diverse strutture in esame. Successivamente, le recensioni avranno lo scopo di aiutare tutti i clienti di Snaptrip che viaggiano insieme ai loro cani, in modo da poter scegliere la vacanza più adatta alle loro esigenze.

Le spese di viaggio e di pernottamento per questo tour sono, naturalmente, totalmente coperte, così come ogni recensione scritta. A tal proposito, infatti, i candidati che saranno selezionati riceveranno anche un compenso di 300 sterline (pari a circa 350 euro) per ogni recensione redatta. Su 10 recensioni si tratta circa di 3400 euro in totale.

Per candidarsi a questo nuovo lavoro è necessario, entro il 25 ottobre 2019, compilare il form disponibile sul sito ufficiale di Snaptrip. I requisiti principali per la selezione riguardano il cane e non il padrone. Saranno scelti un cane giovane, di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, e un cane adulto, tra i 4 e i 10 anni. Non solo: i cani selezionati dovranno essere abituati a viaggiare, essere ovviamente in buona salute e, dulcis in fundo, essere fotogenici.