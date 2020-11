Anas ricerca la figura di Capo Cantoniere/Sorvegliante

Nell’azienda Anas S.p.A. è aperta la selezione per il profilo professionale di “Capo Cantoniere/Sorvegliante“. Le selezioni della figura ricercata saranno curate dall’azienda E-work S.p.A. La società esterna, che curerà l’intero processo di selezione, individuerà i profili da valutare tra le candidature presenti sul database aziendale. Pertanto, tutti coloro che fossero interessati ad inviare la propria candidatura dovranno farlo mediante la sezione “lavora con noi” del sito internet dell’azienda Anas.

Inoltre, si precisa che per essere sempre informati sulle opportunità di impiego in Anas, potete anche seguire la pagina aziendale su Linkedin. Nella sezione “lavora con noi” del sito internet dell’Anas è possibile inviare le domande di candidatura alle posizioni lavorative che di volta in volta vengono aperte.

Le candidature andranno effettuate mediante la compilazione dell’apposito form, cliccando su “Candidatura spontanea“, e inserendo i dati anagrafici. A seguire si dovrà esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, che permetterà di creare un account personale, in cui poter inserire il proprio curriculum vitae indipendentemente da eventuali annunci di ricerca di personale pubblicati.

Gli utenti potranno navigare liberamente tra le sezioni e salvare i dati inseriti in bozza, completando successivamente la compilazione del form. La candidatura però potrà essere presa in considerazione soltanto dopo aver completato l’inserimento di tutti i dati richiesti.

Si precisa che al termine del primo inserimento dei dati anagrafici il candidato riceverà un’e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione nella banca dati dell’azienda Anas. Infine, si precisa che l’ indirizzo e-mail utilizzato insieme alla password costituiranno le credenziali di accesso per aggiornare in futuro il proprio curriculum vitae o per candidarsi alle ricerche in corso.