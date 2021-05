800 euro agli agricoltori e 950 ai pescatori: domande entro il 30 giugno

Il Decreto Sostegni bis ha stanziato un bonus una tantum di 800 euro per i braccianti e di 950 euro per i lavoratori nel mondo della pesca. I lavoratori agricoli per poterne fare richiesta all’Inps dovranno essere in possesso di un contratto a tempo determinato.

Pertanto, non potranno presentare domanda gli operai agricoli in possesso di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Invece, l’istanza potrà essere presentata dai braccianti con un contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.

Le istanze online per richiedere il bonus braccianti e pescatori andranno presentate entro il prossimo 30 giugno 2021. Nel dettaglio, i braccianti ai fini di presentazione della domanda dovranno avere i seguenti requisiti:almeno 50 giornate di lavoro effettivo nel 2020;contratto di lavoro a tempo determinato.Gli 800 euro di bonus non concorrono alla formazione del reddito e risultano essere cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. Il bonus braccianti non è compatibile con il reddito di cittadinanza (RdC), ne tanto meno con il reddito di emergenza (REM). Inoltro, risulta essere incompatibile anche con le indennità degli stagionali.

Come per i braccianti anche per i pescatori è stato stanziato un bonus una tantum dal Decreto Sostegni bis, di importo pari a 950 euro per il mese di maggio 2021. I 950 euro di bonus non concorrono alla formazione del reddito. Tale bonus dedicato ai pescatori potrà essere richiesto dai non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.

Gli altri bonus previsti dal Decreto Sostegni Bis riguardano i nuovi bonus da 1600 euro previste per gli stagionali, i lavoratori del turismo, dello spettacolo e dello sport ed altre categorie di lavoratori (tale bonus dovrebbe arrivare in automatico, a chi ha già ricevuto i 2400 euro del Decreto Sostegni, inoltre, dovranno presentare domanda chi ne rientra negli attuali requisiti). Infine, si precisa che al momento, sul sito dell’istituto di previdenza dell’Inps non è ancora stata aperta la finestra del servizio utile all’invio della domanda telematica.