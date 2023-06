Università telematiche, conseguire una laurea a 50 anni oggi è più semplice

Per chi non ha potuto portare a termine il proprio percorso di studio e vive questo fatto con un certo rimpianto, vorrebbe rimettersi in gioco, anche solo per dimostrare a sé stesso che sarebbe stato capace di farcela o, semplicemente, perché vorrebbe migliore le proprie conoscenze o tenere in esercizio la mente, le numerose università telematiche offrono svariate soluzioni e interessanti opportunità.

Già note prima della pandemia come università destinate prevalentemente a studenti lavoratori, con l’avvento del COVID ed il conseguente lockdown, hanno acquisito maggiore visibilità e soprattutto hanno potuto dimostrare che la fantomatica didattica a distanza, se ben organizzata ed applicata con metodo può funzionare.

Queste università, che garantiscono i corsi a distanza e gli esami in presenza in appositi poli, consentono anche a chi non è più giovane, a chi ha impegni di lavoro, deve seguire i figli e la casa, di frequentare i corsi on line, con grande flessibilità di orari e tempi, di organizzare il proprio studio, compatibilmente con i propri impegni, di aver un tutor a cui rivolgersi per le eventuali difficoltà, fino al raggiungimento del tanto desiderato titolo di studio.

Le lezioni sono generalmente preregistrate e fruibili da computer, tablet o smartphone liberamente in qualsiasi momento della giornata. Sono spesso previsti incontri in videoconferenza con i professori ed altri studenti, (classi interattive), in cui è possibile scambiare opinioni, approfondire le tematiche trattate nelle lezioni e nei testi, porre domande e ottenere supporto per lo studio.

Per poter accedere agli esami possono essere richiesti dei requisiti minimi di impegno che, oltre alla visualizzazione delle lezioni, possono comprendere anche lo svolgimento di specifiche esercitazioni. Nelle classi interattive si incontrano e si interagisce con studenti di ogni età, dal giovane lavoratore, al pensionato o la casalinga.

I professori sono in generale molto disponibili e, i più organizzati, forniscono un adeguato supporto allo studio e alla preparazione della tesi, rispondendo con prontezza ai messaggi degli studenti, garantendo anche, su prenotazione, incontri individuali in chat o videochiamata. I prezzi sono generalmente in linea con i prezzi massimi applicati dalle università statali.