TFA sostegno, attribuisce 19 punti nel concorso ordinario

Il Concorso Ordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria dovrebbe essere bandito nei prossimi mesi; al momento si sa che il Miur ha sottoposto la bozza del decreto che lo disciplinerà al vaglio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI). Al Concorso Ordinario potranno partecipare i diplomati magistrali, i diplomati a indirizzo linguistico e i laureati in Scienze della Formazione.

È utile precisare che l’accesso al concorso sui posti di sostegno sarà riservato agli aspiranti docenti in possesso della specializzazione. Vediamo nel dettaglio i punti attribuibili ai docenti in possesso della sola abilitazione e del tirocinio formativo attivo sul sostegno (TFA). Gli aspiranti docenti che sono in possesso del tirocinio formativo attivo sul sostegno potranno beneficiare in sede di concorso di un punteggio aggiuntivo di 19 punti.

Il punteggio aggiuntivo verrà attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali (i 19 punti non andranno attribuiti agli aspiranti docenti in possesso dell’abilitazione conseguita con il concorso del 2000). Agli aspiranti docenti in possesso della sola abilitazione spetterà un punteggio calcolato in base alla votazione conseguita espressa in centesimi; nel caso il voto dell’abilitazione non sia espressa in centesimi, ma ad esempio come giudizio scritto, si attribuirà un punteggio pari a 4,68 punti.

In altre parole, un candidato che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento tramite un percorso non selettivo avrà come punteggio soltanto il voto rapportato a cento. Invece i candidati che, oltre all’abilitazione, avranno conseguito un percorso selettivo sul sostegno (ad esempio il TFA), vedranno aggiunti 19 punti al proprio punteggio.

Pertanto, gli aspiranti docenti sui posti di sostegno potranno vedersi attribuire in sede di concorso un punteggio massimo di 34 punti, così suddivisi: un massimo di 15 punti se il candidato ha conseguito il voto di 100 alla specializzazione (se il voto della specializzazione è minore o uguale a 75, il punteggio da attribuire è 0 punti), 19 punti nel caso l’abilitazione sia stata conseguita tramite un unico percorso, come il tirocinio formativo attivo sul sostegno.