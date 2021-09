Test di medicina 2021, tra errori, ambiguità e scuse del Miur

Cosa ne pensa l’autore

Anna Fiore - È rispettoso nei confronti di ragazzi che da anni studiano aspettando questa data, che da anni investono soldi in scuole di preparazione private e 100 euro solo per potervi partecipare, metterli dinnanzi a un test di quel livello di difficoltà (universitaria e non da scuola superiore) e soprattutto dinnanzi a un test ricco di errori che non ben ripaga i loro sforzi e poco metterà in risalto la loro bravura.