Sergio Mattarella incontra gli studenti a L’Aquila per l’avvio dell’anno scolastico

Oggi, lunedì 16 settembre, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà accolto alle 15.30 a L’Aquila da un “presidio per la scuola“, composto da diverse associazioni e comitati, l’occasione è l’inaugurazione nazionale dell’anno scolastico 2019-2020.

Per dar significato all’avvio dell’anno scolastico con il presidente Sergio Mattarella e il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti arriveranno anche 1000 studenti di 350 Istituti. Il viaggio dei ragazzi all’Aquila sarà a carico del Miur.

Oggi pomeriggio: Tutti a scuola

L’incontro, fissato per oggi pomeriggio alle 15.30, sarà trasmesso in diretta su Rai Uno a partire dalle 16.30. Flavio Insinna e Francesca Fialdini condurranno il programma show “Tutti a Scuola“.

Fino a qualche anno fa gli studenti invitati a questo evento di inizio anno arrivavano dalle diverse regioni d’Italia a Roma e venivano accolti nelle stanze del Quirinale. Dal 2016 il presidente Sergio Mattarella, ha voluto che la cerimonia fosse fatta all’esterno, per avere un contatto più diretto con i ragazzi. Quest’anno è stata scelta L’Aquila che ancora una volta inizierà l’anno scolastico in scuole provvisorie, nonostante siano già passati dieci anni dal sisma, è significativo che sia stata scelta questa Città come luogo di avvio.

Alcuni degli studenti invitati saranno chiamati ad esibirsi insieme a personaggi famosi del cinema, dello sport e della canzone che parteciperanno alla trasmissione, e sono: Veronica Pivetti, Ron ed Enrico Nigiotti; Noemi e il gruppo The Jackal, Sara Gama, Simona Quadarella, Lorenzo Marcantognini e Margherita Paciolla.

Gli alunni avranno uno zainetto e il volume “Geronimo Stilton. Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini“. Il libro, realizzato dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, è dedicato alla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia. Non poteva mancare agli studenti nati nell’era digitale “Una vita da social – guida sull’uso corretto del web“, a cura della Polizia Postale che ha collaborato con il Safer Internet Centre e il Miur.