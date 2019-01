Scuolavalore, un’ottima guida sempre aggiornata per i docenti

Il sito Scuolavalore è un network di siti web realizzati per diffondere e valorizzare contenuti, attività, materiali disciplinari e percorsi didattici creati da Indire. Le varie attività proposte al’interno del sito possono essere ripresentate in un’ampia varietà di situazioni didattiche e riadattate in maniera personale. I contenuti proposti per la formazione continua dei docenti sono sempre aggiornati.

Esso, dati i contenuti sempre aggiornati, può costituire un valido aiuto professionale per i docenti di ogni ordine e grado e, nello specifico, può essere utilizzato come punto di riferimento per i docenti che sono assoggettati all’anno di prova e formazione e come valido spunto di idee anche per l’attività didattica.

Nella parte iniziale del sito Scuolavalore – nella quale è possibile trovare anche guide alla costruzione dei curricula e riflessioni sugli sviluppi delle discipline e della loro didattica, oltre che strumenti per la verifica dell’apprendimento, esemplificazioni metodologiche e approfondimenti – sono pubblicati i Progetti nazionali PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013.

A seguire trovano posto i percorsi tematici suddivisi in: buone pratiche, didatec tutorial, storia della scienza, matematica e lingua. La parte più interessante e costantemente aggiornata risulta essere la sezione delle ultime risorse pubblicate. In ordine di pubblicazione troviamo: