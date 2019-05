"Scuola e Volontariato", al Teatro Gelsomino di Afragola la 12esima rassegna del progetto

Educare rappresenta la missione cardine della scuola, il fondamentale riconoscimento dell’importanza di trasmettere la propria conoscenza e la nobile strada per soddisfare il bisogno di dare. Fondere gli istituti scolastici con l’arricchente attività del volontariato risulta, senza dubbio, un surplus essenziale per generare una società completa, consapevole delle potenzialità e dell’efficienza di cui è dotata.

“Scuola e Volontariato” è un progetto nato dall’unione di intenti delle scuole e del CSV, l’associazione che si occupa di coordinare le organizzazioni che intendono impiegare le risorse utili e necessarie per aiutare i più bisognosi della collettività. Al progetto del CSV Napoli, quest’anno giunto alla 12esima edizione, hanno aderito circa 40 scuole napoletane e un totale di circa 1000 studenti, tra scuole primarie e secondarie, con una collaborazione durata l’intero anno accademico.

L’evento conclusivo al Teatro Gelsomino

Nella mattinata di mercoledì 15 maggio 2019, gli studenti di 18 scuole di Napoli e provincia hanno presentato i video descrittivi del progetto del CSV Napoli, che ha coinvolto docenti e ragazzi in un’esperienza durata un anno. Ad aprire la rassegna i saluti dei responsabili dell’organizzazione, dal 2004 impegnati nella promozione del volontariato e della cultura della solidarietà. La cooperativa sociale “Il Tappeto di Iqbal” ha presentato uno spettacolo cine-teatrale, magistralmente interpretato dai ragazzi del quartiere di Barra e diretto da Giovanni Savino.

A seguire, la proiezione al pubblico del Teatro Gelsomino dei video conclusivi del progetto “Scuola e Volontariato”, ideati con cura dagli studenti degli istituti F.S. Nitti di Fuorigrotta, Francesco Denza di Napoli, Gentileschi di Napoli, Einaudi Giordano di San Giuseppe Vesuviano, Enrico Berlinguer di Napoli, Europa di Pomigliano, Brunelleschi di Afragola, Virgilio di Pozzuoli, Marie Curie di Napoli, Cesare Pavese di Napoli, Antonio Genovesi di Napoli, Cristoforo Colombo di Marigliano, Camillo Benso di Cavour di Napoli, Graziani di Torre Annunziata, Socrate mallardo, Rita Levi di Montalcini di Quarto, Manlio Rossi Doria di Marigliano e F.S. Nitti di Portici.

Per tutti i video aderenti, il premio #DonareMiDona dell’Istituto Italiano della Donazione verrà assegnato il 4 ottobre 2019, data in cui ricade ogni anno il DonoDay. Il premio “Visioni di Valori” della prima delle due giornate di rassegna, dedicato alla memoria del direttore del CSV Napoli Valeria Fabrizia Castaldo, è stato invece assegnato all’Istituto Europa di Pomigliano.

Coordinati dall’impegno dei prof. Antonella Annunziata, Annamaria Ascolese e Ciro Bifulco, anche quest’anno l’IISS Einaudi- Giordano di San Giuseppe Vesuviano ha partecipato con entusiasmo al progetto “Scuola e Volontariato”, in collaborazione con il CSV Napoli. Attività di decoupage, pittura creativa e molte altre sono state svolte presso la casa di cura per anziani “Villa Arianna” di Scisciano, con le associazioni “A Muntagna e Somma” e “Le Ali della Solidarietà“. Per tutto l’anno gli studenti hanno ricevuto la pregevole guida del tutor CSV Napoli Angelo Vecchione e del formatore CSV Napoli Carmela Giametta.