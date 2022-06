Prende in giro un compagno di classe per via delle scarpe: la punizione del padre è da applausi

Ascolta questo articolo

Educazione. Questa è una parola che sentiamo nominare spesso, ma di cui a volte molti individui si dimenticano. Essere educati e gentili con il prossimo non è solo qualcosa che si dovrebbe fare sempre, ma è un comportamento a cui dobbiamo essere abituati sin da piccoli, e ciò lo possono fare soltanto i genitori. Chi da bambino, ad esempio, anche per un semplice capriccio non è stato punito in maniera esemplare dai propri genitori. Gli esempi, come si sa, vengono spesso dalla famiglia.

Ma ci sono anche soggetti che nonostante la durissima educazione ricevuta tra le mura domestiche e a scuola, non seguono le regole del rispetto per gli altri. E quindi accade così, sovente se bimbi o ragazzini ad esempio vanno a scuola, che le malefatte dei più piccoli si vengano a sapere in breve tempo, per cui i genitori molto spesso agiscono punendo i figli. Quello che è successo tra questo padre e il figlio sta facendo parlare il mondo intero.

A scuola con i sandali

Jorge è un ragazzino che in casa ha ricevuto la migliore educazione possibile da parte dei suoi genitori, per questo sua padre non credeva quando si è diffusa la voce che suo figlio aveva preso in giro e bullizzato un compagno di classe che evidentemente non poteva permettersi un paio di scarpe alla moda.

Jorge sfoggiava le sue scarpe di marca Adidas nuove, mentre l’altro ragazzo aveva un vecchio paio di scarpe. Jorge lo ha preso quindi in giro per questo, e quando il papà lo è venuto a sapere ha dato al figlio una punizione esemplare: lo ha fatto andare a scuola per una settimana con dei vecchi sandali.

“Lo manderò tutta la settimana con i sandali in modo che catturi l’attenzione e che impari la lezione: non dovrebbe mai far sentire inferiori le persone con minori opportunità di lui. Io vengo dal basso, non lo è che in questo momento sono milionario, ma ho già cambiato le nostre vite in meglio” – così ha detto il padre di Jorge, che nel video pubblicato su Tik Tok e girato dal suo stesso papà, si mostra comunque mortificato e dispiaciuto. Non solo: Jorge ha dovuto regalare il suo nuovo paio di scarpe nuove Adidas al compagno che aveva preso in giro. Certamente Jorge avrà imparato la lezione.