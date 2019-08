NoiPa cambia, le principali novità. Portale offline dal 30 agosto al 3 settembre

Il progetto Cloudify NoiPA ha raggiunto un risultato importante: da lunedì 4 settembre sarà possibile avvalersi dell’uso di un nuovo portale. Il sistema NoiPA con il mese di settembre sarà totalmente rivoluzionato, in meglio. La nuova piattaforma è studiata per rendere il suo utilizzo più facile, sicuro e intuitivo. Gli utenti potranno utilizzarla con maggiore scorrevolezza e beneficiare di numerose novità.

Il nuovo portale NoiPa mostra un’interfaccia che ha subito un restyling totale che rende più fruibile la navigazione e una facilitò maggiore nella consultazione dei dati di interesse. L’area privata, mantiene i servizi già pre-esistenti, ma ne aggiunge di nuovi. Questa possibilità è assolutamente vantaggiosa, facciamo un esempio pratico: molti dipendenti non mettono da parte i cedolini, in caso di necessità. In caso di necessità, soprattutto per chi è prossimo alla pensione, recuperare ognuno di essi è assolutamente difficile o impossibile.

Al fine di venire incontro alle esigenze dei suoi utenti NoiPa permette la consultazione dei cedolini per gli anni precedenti: nella fase di rilascio a partire dal 2015 e successivamente a coprire tutto il patrimonio storico del singolo. Fino a questo momento gli utenti avevano la facoltà di scaricare il cedolino della pensione su NoiPA per 15 mesi a partire dalla data di pubblicazione mentre la Certificazione Unica relativa alla dichiarazione dei redditi per 5 anni.

Dal 4 settembre nell’area riservata di NoiPA sarà possibile consultare – ed eventualmente stampare – i cedolini arretrati. Al fine di garantire le migliorie sopracitate sarà necessario rendere NoiPa offline, ovvero non fruibile agli utenti, per qualche giorno. Questa chiusura momentanea durerà dalle ore 18:00 del 30 agosto, fino a tutto il 3 settembre.

Tra le principali novità troviamo quelle riportate dal sito Orizzonte Scuola:

funzione consultazione pagamenti;

SPID tramite il portale;APP “NoiPA”;funzione consultazione pagamenti nell’APP;

aggiornamento APP con riconoscimento biometrico;

prototipo area pubblica del nuovo portale;

prototipo modulo “valutazione delle performance”.

L’annuncio della chiusura momentanea di NoiPa e delle migliorie che saranno apportate è stata data martedì 27 agosto 2019. La notizia è stata riportata anche sui principali social network e non sono mancati i commenti dei numerosi utenti.