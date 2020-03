Neoassunti, anno di prova e formazione: periodi di sospensione “forzata” ritenuti validi

Dai dati diffusi da Indire lo scorso 2 marzo si evince che i docenti iscritti alla piattaforma neoassunti.Indire.it dal giorno della sua apertura, il 4 febbraio, e sino allo scorso 28 febbraio 2020 risultano essere pari a 26.722. Dei 26.722 iscritti totali, soltanto il 16%, pari a 4372 docenti, ha concluso ed inviato definitivamente il bilancio iniziale.

Al momento Indire segnala un rallentamento nell’invio della documentazione riguardante le attività di visiting in scuole innovative e dei laboratori formativi. Tali rallentamenti sarebbero dovuti alla sospensione delle attività in presenza per far fronte all’emergenza Coronavirus.

In riferimento a ciò, è da segnalare la FAQ numero 12 del Ministero dell’Istruzione sulla validità dell’anno di prova, dati i numerosi giorni di chiusura delle scuole e di sospensione delle attività didattiche, soprattutto nelle zone rosse della Lombardia e del Veneto. La risposta del Ministero dell’Istruzione a riguardo risulta essere affermativa, ovvero, l’anno di prova e formazione risulta valido a tutti gli effetti di legge per il compimento del periodo di formazione e prova.

Secondo i dati diffusi da Indire, riferiti all’ambiente neoassunti tra il 4 febbraio 2020 e il 28 febbraio 2020, i bilanci iniziali in lavorazione risultano essere pari a 22.361. Ricordiamo che il bilancio iniziale ha una forte valenza formativa, quale documento di sintesi di quelle che sono le competenze già in possesso dei docenti e quelle che, invece, dovranno essere potenziate durante l’intero percorso formativo riservato ai docenti neoassunti.

Un’accurata elaborazione del Bilancio consente al docente di auto-valutare le proprie competenze e di partire con il piede giusto, per la successiva fase di formazione mediante i laboratori formativi. Inoltre, va precisato che il percorso formativo dei neoassunti prevede delle attività da svolgere online, ma anche delle attività da svolgere in presenza.