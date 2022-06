Maturità 2022, Costa: "Niente mascherine, si lavora a un nuovo decreto"

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Credo non sia facile prendere una decisione del genere. Non so quanto possa essere utile non far indossare la mascherina, considerando che la pandemia esiste ancora e in assembramenti quale la maturità, vi è maggior rischio di contagio. Per quanto riguarda la politica del buon senso, non mi sembra che finora abbia funzionato. Vedremo cosa decideranno con il nuovo decreto.