L’Istituto Comprensivo "Alvaro" di Francavilla Marittima sul set del docu-film "Lagaria tra storia e leggenda"

Cosa ne pensa l’autore

Rossana Lucente - È di fondamentale importanza educare le giovani generazioni all'amore per la storia del proprio territorio, rendendoli cittadini attivi e consapevoli per la salvaguardia dell'ambiente fisico e culturale. Uscire dalla scuola per scoprire la realtà circostante è una delle attività formative più stimolanti per l'arricchimento degli allievi, attività attualmente limitate a causa delle misure restrittive anti-covid.