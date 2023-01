La scuola per diventare principesse con corsi di trucco e parrucco scatena le polemiche

Ascolta questo articolo

Tra i tanti corsi e istituti che si possono frequentare, a Rho, in provincia di Milano, nasce la scuola per diventare principesse. Un vero e proprio corso che aiuta le bambine a diventare principesse e reginette che mette a disposizione lezioni che si terranno nel mese di aprile della durata di 45 minuti dalle 17 alle 17.45. Una scuola della durata di tre mesi che permette di ottenere un attestato e che prevede corsi di qualunque tipo: dal bon ton al trucco sino alla capacità di camminare sui tacchi.

Una scuola aperta soltanto a bambine under 9 con corsi tenuti da una precettrice nota come Miss G. Inutile dire, che non appena si è diffusa la voce sui social, hanno iniziato a scatenarsi le polemiche con commenti del tipo: “Le bambine con tacchi e trucco a sei anni: siete da denuncia” oppure “Chiamatemi cag…azzo ma io lascerei che le bambine si comportino come bambine”. Alcuni la ritengono una cafonata.

I commenti si sono diffusi a macchia d’olio sui social sul profilo di Stefania Vadalà che è la fondatrice della Maison degli Eventi. In seguito alle polemiche scatenate, ha deciso di rispondere in questo modo: “Io credo che chi in questo momento ci si debba un attimo fermare e capire che si sta esagerando. Questo “corso” nasce per infondere autostima, per capire che non serve un cerone in faccia ma basta un lucidalabbra se si vuole”.

Ha poi spiegato nel dettaglio il prosieguo del corso dove le bambine dovranno imparare a bere il tè sedute in modo composto, impareranno a dialogare in diverse lingue. Per quanto riguarda le scarpe, non ci saranno le classiche Jimmy Choo dal tacco 12, bensì ballerine luminose in linea con l’età delle bambine, quindi luminose dei personaggi di Elsa e Anna da Frozen.

Un corso che prevede che le bambine imparino anche a farsi la treccia o lo chignon oppure a essere se stesse provando a realizzare i propri sogni, oltre ovviamente ad aiutare il prossimo. Ritiene poi maschilisti e ignoranti alcuni commenti. Inoltre, afferma di ringraziare tutti quanti dal momento che il corso sta già ottenendo buoni risultati con molte bambine iscritte.