La dieta dello studente. Come alimentarsi quando si torna sui banchi di scuola

Quando la scuola sta per iniziare genitori e bambini si preoccupano prevalentemente di preparare ed acquistare tutto il necessario da portare a scuola come libri, quaderni e matite.

Spesso, però, non pensano alla cosa più importante: l’alimentazione. Questa deve essere sana e bilanciata per permettere così al bambino di concentrarsi meglio a scuola.

Cosa mangiare

Innanzitutto una sana alimentazione parte proprio da una corretta spesa quindi al supermercato si dovrà riempire il carrello solo di alimenti sani e poco calorici come frutta e verdura, frutta secca, cereali integrali, legumi, pesce e uova. Sono da evitare tutti quegli alimenti industriali come merendine e snack salati poiché sono pieni di zuccheri e grassi idrogenati nemici della salute.

Durante l’arco della giornata è bene far fare al bambino 5 pasti suddivisi in colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena. Quest’ ultima dovrà essere leggera per favorire così un buon sonno importante per rigenerare mente e corpo.

La colazione dovrà essere il pasto più ricco e goloso della giornata poiché è importante fare il pieno di energia dopo una notte di riposo. Sono ammessi latte vaccino, vegetale, yogurt con del muesli o un mix di cereali integrali e della frutta secca come noci e mandorle così da avere una colazione ricca di tutti quei macronutrienti fondamentali come le proteine, i carboidrati ed i grassi. In alternativa potete optare per del pane integrale con un velo di marmellata, un bicchiere di latte e sempre una manciata di frutta secca oppure delle crepes farcite con crema alle nocciole possibilmente fatta in casa ed una spremuta di frutta.

Anche gli spuntini a scuola sono fondamentali per evitare picchi glicemici. Devono essere sani e leggeri per non appesantire troppo il bambino quindi ideale sarebbe gustare un frutto fresco di stagione, delle verdure comode da trasportare come sedano e carote oppure un piccolo tramezzino fatto con pane integrale e marmellata. Anche una fetta di torta preparata in casa con pochi e semplici ingredienti è un ottimo spuntino oppure anche del parmigiano a cubetti gustoso e nutriente anche se magari poco usuale. Tutti questi alimenti a scelta e a rotazione potranno anche essere consumati come merenda di metà pomeriggio. L’importante è variare sempre per non annoiare il ragazzo e per fornirgli tutti gli alimenti di cui ha bisogno.

Il pranzo spesso viene consumato a scuola e di solito consiste in un pasto sano e bilanciato. Questo, infatti, è predisposto da uno staff di dietologi che si occupano proprio di alimentazione infantile e adolescenziale quindi i genitori dovranno poi pensare solamente alla cena.

Quest’ultima che dovrà essere poco calorica potrà essere composta da una piccolissima porzione di cereali integrali come riso e pasta, un secondo a base di carne o pesce ed un abbondante contorno di verdure cotte o crude sempre di stagione. Ottime anche le zuppe di legumi e verdure oppure solo un secondo con verdure accompagnato da una fetta di pane integrale.

Una dieta sana e bilanciata aiuterà i vostri figli ad affrontare al meglio il loro “lavoro quotidiano”, la scuola.