Il MIUR pubblica i dati del test di medicina: ottime performance a Padova, Milano, Bologna e Pavia

Il ministero ha reso pubblici e disponibili i risultati dei test d’ingresso per Medicina ed Odontoiatria, l’ha fatto in inglese. I dati sono disponibili sul sito www.universitaly.it. I dati e i punteggi sono accessibili nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. I punteggi sono resi pubblici in forma statistica, per ora, sono dati associati, pubblicati ma in forma anonima, nel rispetto della privacy e del nuovo regolamento europeo.

Tutti i candidati, hanno sostenuto in tutta Italia, il 2 settembre la prova di ammissione. Si sono presentati al test d’ammissione in 7.911 (avevano presentato la domanda 10.450 aspiranti studenti). Per essere considerati idonei, ed ammessi alle rispettive facoltà, bisognava superare lo scoglio dei 20 punti minimi, necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili nelle varie facoltà che hanno attivato i corsi. Gli idonei complessivi, quest’anno, sono stati 5.789, il 73,18% del totale. I candidati hanno risposto a 60 quesiti in un tempo massimo di 100 minuti.

Il punteggio medio nazionale registrato fra i candidati risultati idonei è 34,42 punti. Gli studenti più bravi sono stati quelli che hanno sostenuto il test a Padova, ottenendo un punteggio medio più alto in Italia, pari a 36,5 punti. Nella città del “Santo” si è registrata la percentuale più alta di idonei (81,35%). La dotta Bologna ha ospitato lo studente meglio preparato con un punteggio pari a 77,1 punti, il più alto in Italia.

il Ministero dell’Istruzione e della Università sul suo sito istituzionale pubblica una serie di dati interessanti sulla performance degli aspiranti medici: Le università con più candidati tra i primi 100 ammessi sono: Pavia (con 26 studenti), Milano (24 studenti ), Bologna (15 studenti ), Padova (10 studenti).

I dati completi, con tutti i risultati, con i nominativi in chiaro saranno pubblicati il 4 ottobre e la graduatoria nazionale di merito con i nominativi dei partecipanti e degli aventi diritto sarà pubblicata il 9 ottobre, sull’apposita area riservata del portale Universitaly.