Formazione neoassunti: pubblicate le slide del webinar

A breve i docenti assoggettati all’anno di prova e formazione avranno la possibilità di iscriversi all’ambiente online dedicato. Sono state già pubblicate le slide per effettuare correttamente l’iscrizione. L’iscrizione alla piattaforma neoassunti.Indire/2020 potrà essere effettuata sia tramite le credenziali Spid sia mediante le credenziali Sidi. Il percorso di prova e formazione prevede di svolgere sia attività online sia offline.

Le prime due attività da svolgere all’interno della piattaforma sono la compilazione del curriculum formativo e il bilancio delle competenze iniziali. Il bilancio iniziale servirà in primo luogo ad auto-valutare le proprie competenze. Una figura di particolare rilievo nel processo formativo è la figura del tutor accogliente, ossia il collega esperto, competente e motivato che accompagna i nuovi membri di una comunità professionale.

Formazione neoassunti e ruolo dei tutor

Ecco in sintesi quali attività dovrà svolgere il docente tutor: collaborare al bilancio iniziale delle competenze e al patto formativo; svolgere le ore di peer to peer; presentare parere motivato sulle caratteristiche dell’azione professionale del neoassunto; integrare il Comitato di Valutazione in occasione del colloquio sostenuto dal neoassunto.

Per le attività svolte dal docente neoassunto, egli riceve un compenso economico (MOF ed eventualmente fondo di cui all’art.1, c. 127 L.107/2015) ed un’attestazione dell’attività svolta. Nelle slide pubblicate sul sito neoassunti.Indire.it/2020 di particolare rilievo risultano essere quelle indirizzate alla fase di osservazione tra docente neoassunto e docente tutor.

Nella fase di osservazione occorrerà individuare i criteri di osservazione e avere ben chiaro cosa osservare. Durante l’osservazione il docente potrà prendere appunti, tenendo presente alcuni parametri concordati tra docenti; è possibile anche registrare un audio.