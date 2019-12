Formazione neoassunti: piattaforma Indire 2020 ancora non attiva

Lo scorso anno scolastico 2018/2019, la piattaforma Indire è stata attiva e funzionante dal giorno 26 novembre, sia per i docenti Fit che per i docenti neoassunti. Quest’anno siamo giunti al 10 dicembre e la sezione neoassunti.Indire.it/2020, ancora non è aperta. All’apertura della piattaforma sarà consentito ai docenti assoggettati all’anno di prova e formazione di svolgere le attività previste per la formazione online.

I docenti FIT e i docenti neoassunti potranno accedere alla sezione loro dedicata di Indire mediante le proprie credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Soltanto al primo accesso sarà necessario completare la registrazione all’ambiente online, per essere riconosciuti come utenti autorizzati.

Per maggiori dettagli sulla fase di registrazione, i docenti potranno consultare le F.A.Q. L’attività online vale un impegno forfettario di 20 ore (la piattaforma non conteggia il tempo speso al suo interno). Il lavoro svolto in piattaforma porterà nella fase finale alla stampa del portfolio professionale, documento da stampare e consegnare in segreteria prima del colloquio finale.

Il portfolio professionale

La redazione del portfolio professionale costituirà la sintesi del lavoro svolto online da docenti assoggettati all’anno di prova e formazione. Nella fase di stampa del portfolio esso dovrà contenere i seguenti documenti: curriculum formativo, bilancio iniziale delle competenze, laboratori formativi, attività didattica e bisogni formativi futuri. Ad oggi, 10 dicembre, Indire non ha pubblicato nessuna comunicazione ufficiale sull’apertura dell’ambiente online. Nei giorni scorsi sono stati pubblicati informazioni e dettagli sulle novità previste per il corrente anno scolastico 2019/2020.

Di particolare rilievo risulta essere la sezione toolkit, alla quale è già possibile accedere. In tale sezione, i docenti potranno prendere visione dei modelli proposti da Indire, per un corretto svolgimento delle attività. Documenti utili alla parte iniziale della formazione online sono: il patto formativo, il bilancio di competenze e il modello del peer to peer. Inoltre, sintetizziamo quelle che sono le novità previste nel corrente anno scolastico nella piattaforma Indire: iscrizione con sistema SPID– nessun caricamento di materiale multimediale– nessun bilancio finale delle competenze.