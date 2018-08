Formazione docenti neoassunti: novità nelle visiting a scuole e semplificazioni

Anche per l’a.s. 2018/2019 viene confermato il modello introdotto con D.M. 850/2015, per la formazione dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo. Inoltre, viene confermata ed ampliata la novità introdotta lo scorso anno 2017 delle visite nelle scuole innovative. Tutte le indicazioni sul periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti sono specificate nella nota 35085 del 2 agosto 2018.

Le fasi principali della formazione neoassunti sono le seguenti quattro : incontri in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe e attività online. Vediamo nel dettaglio maggiori informazione sulla possibilità del visiting a scuole innovative.

Dettagli: visiting a scuole innovative

La possibilità del visiting a scuole innovative, introdotta lo scorso anno scolastico 2016/2017, per il prossimo anno scolastico 2018/2019 ha visto un’ampliamento dei docenti interessati, i quali da 2000 docenti sono passati a 3000.I docenti che hanno intenzione di effettuare visite in scuole innovative dovranno presentare la propria domanda, la ripartizione dei posti è su base regionale. La maggior parte dei docenti che potranno partecipare alle visite innovative saranno quelli della regione Lombardia con 417 posti, a seguire la regione Campania con 369 posti al terzo posto troviamo la regione Sicilia con 303 posti. Le visite nelle scuole potranno essere effettuate sia da singoli docenti che in gruppo.

Come effettuare la scelta delle scuole innovative. Formazione online su Indire



Per la scelta delle scuole da visitare si potrà fare riferimento a scuole con progetti innovativi riconosciuti o comunque verificati dagli USR. Le visite nelle scuole innovative per una durata massima di 6 ore nell’ arco di ogni giornata, sostituiscono in parte o in toto il monte-ore dedicato ai laboratori formativi. Infatti, le attività da dedicare ai laboratori formativi sono 12 ore (incontri a piccoli gruppi, con la guida operativa di un tutor-formatore), suddivise in tre ore per ogni laboratorio.



La maggior parte delle ore della formazione si svolgeranno online sulla piattaforma dedicata dell’Indire. E’utile anticipare che sulla piattaforma dell’Indire dedicata ai docenti neoassunti sono state previste alcune variazioni e semplificazioni di carattere editoriale (sarà richiesta una minore sintesi nell’elaborazione dei differenti documenti), oltre che miglioramenti di collegamenti tra le varie parti del portfolio e le attività in presenza.