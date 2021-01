Docenti neoassunti 2020/2021: attivo l’ambiente dedicato ai tutor

Da ieri 28 gennaio è attivo l’ambiente dedicato ai docenti tutor dei docenti neoassunti in anno di formazione e prova del corrente anno scolastico. Lo scorso novembre 2020 è stata aperto l’ambiente on-line dell’Indire dedicato ai docenti neoassunti. Le cui attività on-line hanno visto variazioni e semplificazioni di carattere editoriale, per assicurare il migliore collegamento tra le varie sequenze del portfolio e le attività in presenza.

L’attività on-line che non deve essere vista come un’attività a sé stante e fine a se stessa, ma come strettamente connessa con le parti in presenza (peer to peer e laboratori formativi).

I docenti tutor sono di fondamentale importanza nel processo formativo dei docenti neoassunti, a maggior ragione durante questo anno scolastico. Essi, infatti, dovranno essere una guida ed un punto di riferimento durante tutto l’anno di prova. Nella fase iniziale hanno accolto il docente neo-assunto nella comunità professionale e hanno contribuito alla redazione del Bilancio delle Competenze e alla programmazione dell’attività del Peer to Peer ossia dell’osservazione di un’attività didattica, finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche.

Nella fase finale, anche i docenti tutor hanno degli adempimenti da assolvere sull’ambiente online dell’Indire, al quale si accede le credenziali di Istanze online sul sito del Miur o con SPID. Ecco nel dettaglio le attività da svolgere completare l’associazione con il docente tutor e il questionario di monitoraggio relativo all’attività per to peer.

Infine, l’ultima attività che andrà svolta sarà quella di scaricare l’attestato di svolgimento della funzione di tutor. Si precisa che il questionario di monitoraggio non ha fini valutativi. Risulta utile precisare che, per le richieste di supporto è possibile consultare le FAQ. Oppure, nel caso dovessero esserci problematiche legate a iscrizione e autenticazione, di contattare il numero di telefono 080 9267603 o il servizio ticket dal bottone “Assistenza” posto sulla barra del menù. Infine, si precisa che nella sezione “Toolkit” sono contenuti materiali e strumenti utili allo svolgimento dell’attività di tutor.