Corso Specializzazione Sostegno, 14000 posti disponibili

Il decreto Miur n. 92/2019 ha avviato la procedura che nei prossimi mesi porterà ai bandi per la specializzazione sul sostegno per ogni ordine e grado d’istruzione. I docenti interessati ad accedere a tale specializzazione dovranno superare un test d’accesso predisposto dalle università che organizzeranno i corsi di TFA Sostegno IV.

L’accesso alla selezioni è a pagamento, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 euro, una cifra stimata troppo alta, per tale motivo i sindacati FLC, Cgil e Adi hanno già lanciato una petizione per abbassare i costi; l’intero corso dovrebbe arrivare a costare intorno ai 3000 euro. Nei prossimi giorni il Miur bandirà il corso per la specializzazione sul sostegno per ogni università; al momento si stima che il numero dei posti banditi a livello nazionale sarà pari a 14mila.

I percorsi di specializzazione saranno autorizzati dal Miur, il quale fisserà anche le date uniche del test preliminare per ciascun indirizzo. I docenti che supereranno il test preliminare avranno accesso al corso di specializzazione che prevede una o più prove scritte, ovvero pratiche, e una prova orale. L’obiettivo dei corsi, come ha riferito il Ministro Bussetti, sarà quello di formare 40mila docenti nei prossimi tre anni.

Nello specifico, al corso di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria potranno accedere coloro i quali sono in possesso del diploma magistrale e i laureati in Scienze della formazione primaria, compresi i candidati in possesso di un titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Per accedere al corso sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado sarà necessaria l’abilitazione o la laurea, più ventiquattro crediti formativi universitari CFU, oppure la laurea più tre annualità di servizio. Inoltre, potranno accedere al corso i diplomati agli istituti tecnici professionali in possesso del semplice diploma.