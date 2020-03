Coronavirus: il MIUR valuta le ipotesi per il recupero dell’a.s. 2019-2020

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Propongo una settimana all'anno di didattica a distanza, non perché il virus debba necessariamente tornare, ma perché è utile essere preparati a tutto. Da docente dico che la mole di lavoro non è indifferente, ma necessaria. Mi metto poi nei panni dei genitori degli studenti più piccoli, che devono seguire i lavori dei figli, leggere mail, caricare file, collegare il figlio all'ora della video lezione e quant'altro, e non tutti hanno queste abilità o anche possibilità. Ci sono cose, parti del programma che potranno anche "scappare", ma la lezione che la situazione sta dando farà fare un balzo in avanti a tutti.