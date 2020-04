Coronavirus, Azzolina: “Ipotesi scuola a distanza a settembre”

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina discuterà oggi in Cdm come si procederà se le scuole non dovessero riaprire e come regolarsi per il nuovo anno scolastico. Si valuta di proseguire con la didattica a distanza.

Se il decreto verrà oggi approvato dal Consiglio dei Ministri, la didattica a distanza non diventa più solo consigliata ma obbligatoria. Qualora i sanitari lo riterranno opportuno, infatti, l’anno scolastico in corso proseguirà con la didattica a distanza ma il ministro dell’Istruzione pensa già a come affrontare il nuovo anno scolastico, che desta parecchia preoccupazione.

“E’ possibile che a settembre l’anno scolastico debba riprendere con la didattica a distanza a cui si aggiunge il problema dei 200 mila insegnanti precari, pari al 25% del corpo docente: due bombe pronte ad esplodere” ferma la Azzolini.

Azzolini: “Esami di maturità online. Stop esami terza media”

Il ministro dell’Istruzione torna a parlare anche di un altro tema molto importante: gli esami di maturità.

Qualora non si dovesse rientrare a scuola entro il 18 maggio, infatti, gli esami di maturità avverranno solo in forma orale a distanza. In caso contrario invece si procederà allo svolgimento dello scritto di italiano il 17 giugno , la seconda prova e successivamente l’orale. Questa seconda ipotesi, però, al momento sembra essere la meno probabile.

Gli esami di terza media, invece, potrebbero essere aboliti. Gli studenti, infatti, potrebbero presentare solo un elaborato sottoposto poi al giudizio della commissione.

Azzolini: “Stop lezioni a Pasqua, ma resta autonomia delle scuole”

Le lezioni verranno sospese a Pasqua? In tanti se lo stanno chiedendo in questi giorni.

Il ministro Azzolina ha chiarito che per il momento per le festività di Pasqua ci sarà uno stop delle lezioni al 9 al 14 aprile compresi. La decisione, finale, però, spetta alle scuola. Data l’autonomia, infatti, ogni scuola può decidere di non usufruire dei giorni di stop per le festività pasquali per recuperare giorni di lezioni persi in queste settimane.