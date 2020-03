Coronavirus: anno scolastico valido anche senza i 200 giorni di servizio

In riferimento al comparto scuola, il decreto-legge sull’emergenza Coronavirus prevede di ritenere valido l’anno scolastico in corso anche se non si raggiungono i 200 giorni di lezione. Inoltre, il decreto-legge prevede la sospensione delle gite per le scuole di tutto il Paese fino al prossimo 15 marzo. Va precisato che le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate.

Nelle zone rosse sono state sospese anche le visite guidate, le uscite didattiche e le procedure concorsuali pubbliche e private. Inoltre, è stata confermata la necessità del certificato medico per essere riammessi a scuola dopo cinque giorni consecutivi di assenze. Va precisato che le assenze per chiusura delle scuole (di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali) non devono essere giustificate, non comportano una decurtazione in busta paga e non devono essere recuperate.

Le scuole nei Comuni della cosiddetta zona rossa nella Regione Lombardia e le scuole del Piemonte resteranno chiuse sino all’8 marzo per l’emergenza Coronavirus. Inoltre, l’attività didattica è sospesa fino all’8 marzo anche nella regioni dell’Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nelle province di Pesaro-Urbino e Savona.

La sospensione delle attività didattiche riguarda le sole lezioni, mentre il Dirigente Scolastico e il personale ATA devono garantire il servizio e le assenze dovranno essere giustificate. Nella regione Liguria (eccetto per l’area di Savona) l’apertura delle scuole è prevista per domani 4 marzo, ma oggi si deciderà la conferma o meno. Nella regione Molise le scuole resteranno chiuse a Isernia e Montenero di Bisaccia. In particolare a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, saranno chiuse dal 3 al 6 marzo.

In Campania sono state chiuse soltanto due scuole, in particolare, il liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli e una scuola a Torre del Greco. Nel liceo salernitano si sta cercando di ricostruire gli spostamenti dell’insegnante di matematica di Agropoli risultata positiva al test per il Coronavirus. Invece, nella regione Toscana e nella regione Lazio, nonostante alcuni casi segnalati di Coronavirus, le scuole restano aperte.