Concorso scuola, bandi entro febbraio

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma la pubblicazione dei tre bandi di concorso nella scuola entro il prossimo mese di febbraio. I bandi di concorso che dovrebbero essere pubblicati sono i seguenti:

infanzia e primaria: il decreto scuola ha permesso la partecipazione con riserva anche ai docenti specializzandi del IV ciclo Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sostegno

ordinario secondaria

straordinario secondaria

Nello specifico i requisiti per l’accesso al concorso ordinario posti comuni sono i seguenti: abilitazione specifica sulla classe di concorso olaurea più i 24 CFU, laurea più tre annualità di servizio, anche non continuativo, nel corso degli otto anni scolastici precedenti. Nell’intenzione del Ministro Azzolina, i concorso dovrebbero essere banditi, soltanto, nelle regioni in cui le graduatorie risultano esaurite.

La maggior parte delle regioni con graduatorie esaurite risultano essere al nord Italia (ad esempio, nella regione Emilia Romagna le graduatorie sono completamente esaurite in ordine e grado di scuola, alcune graduatorie sono esaurite anche nella regione Veneto e in Piemonte). Particolarmente atteso risulta essere il concorso straordinario per la scuola secondaria, per il quale i candidati dovranno svolgere una prova scritta computer based e una prova di abilitazione, le cui caratteristiche saranno disciplinate con apposito decreto.

I possibili argomenti di studio potranno riguardare le metodologie didattiche. I posti messi a bando dovrebbero essere in totale 70mila, ma a settembre 2020 saranno pronti solo i 24mila vincitori del concorso straordinario. Al momento il Miur è al lavoro per la stesura del bando di concorso straordinario per la secondaria.

Una procedura complessa, in quanto bisognerà strutturare due prove scritte, una per i docenti che partecipano per ruolo + abilitazione e una per i docenti che partecipano solo per abilitazione. Gli aspiranti docenti, dovranno sostenere una prova computer based con domande a risposta multipla. La prova scritta si intenderà superata con punteggio di almeno 7/10.