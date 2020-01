Concorso Ripam Campania: prova scritta categoria D

I primi candidati a sostenere la prova scritta, il giorno 10 febbraio alle ore 8:30, saranno quelli riferiti al profilo professionale di Funzionario tecnico/ funzionario specialista tecnico (TCD). I candidati dovranno presentarsi all’ora stabilita, con documento valido di riconoscimento e la ricevuta rilasciata di iscrizione. La sede di svolgimento delle prove sarà il Palapartenope di Napoli.

I calendari delle prove sono stati pubblicati ieri 24 gennaio sul sito della Formez. La prova scritta consisterà in 60 domande con risposta a scelta multipla, 3 risposte per ogni singolo quesito. Le domande proposte dovranno trovare risposta nel tempo massimo di 90 minuti. I test proposti ai candidati saranno sorteggiati da un’apposita banca dati.

Per ogni sessione sarà proposta un’unica batteria di 60 domande che verranno stampate nella versione A e versione B. Ogni sessione conterrà le stesse domane ma ordinate in maniera differente. La batteria delle domande verrà consegnata ai candidati in busta chiusa e i candidati non potranno aprire la busta contenente i test prima del “VIA”, né potranno continuare la prova dopo lo “ALT”, pena l’annullamento della prova.

Le risposte alle domande del test dovranno essere segnate sull’unico foglio a lettura ottica standard consegnato dagli assistenti. Sarà necessario annerire completamente il cerchietto corrispondente alla risposta prescelta, con una penna a sfera di colore nero, della quale i candidati dovranno munirsi prima dell’inizio della prova, la quale sarà svolta rispettando la regola dell’anonimato. La correzione della prova scritta ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati avverranno in seduta pubblica, alla presenza dei candidati che vorranno partecipare.

Dopo la correzione delle prove ogni candidato potrà accedere ai propri atti concorsuali secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito http://riqualificazione.formez.it. Sempre sul sito della Formez sarà pubblicato l’elenco in ordine alfabetico dei candidati che avranno superato la prova scritta e saranno ammessi alla fase di formazione e rafforzamento.