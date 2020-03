Concorso Campania CPI: oggi primo giorno di prove preselettive

Le prove preselettive del Concorso per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Campania sono iniziate oggi, giovedì 5 marzo alle ore 8:00 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, secondo l’ordine dei calendari pubblicati nelle scorse settimane. Nella giornata di oggi sosteranno la prova i candidati diplomati della categoria C, il cui cognome inizia con la lettera D (si precisa che eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi vengono uniti).

I candidati che non si sono presentati nell’ora e giorno stabilito non sono stati ammessi a sostenere la prova e sono ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla procedura concorsuale. Nello specifico da oggi 5 e sino al 18 marzo (salvo eventuali comunicazioni), sosterranno la prova i candidati diplomati della categoria C. Invece, dal 19 al 26 marzo sosteranno le prove i candidati della categoria D.

Misure di prevenzione

La Regione Campania rende noto che presso la sede di svolgimento della prova preselettiva sono state assunte tutte le misure di prevenzione previste dal decreto sull’emergenza Coronavirus, al fine di impedire ogni forma di contagio. Inoltre, la regione rende noto che si è provveduto a disinfettare tutti gli ambienti e le superfici ove si svolgerà la prova. Ai candidati partecipanti alla prova è chiesto di attestare con un’autocertificazione di non provenire dalle città italiane e straniere focolaio del Coronavirus.

I varchi di accesso all’Area Concorso sono due: quello A, di Piazzale Tecchio e quello B, di Via J.F. Kennedy. L’accesso ai varchi è consentito nel turno della mattina dalle ore 08.00 e fino alle 09.15, mentre nel turno del pomeriggio, dalle ore 13.00 e fino alle 14.15.

I candidati, per accedere ai varchi, dovranno essere in possesso di un documento valido di riconoscimento e della ricevuta di iscrizione alla procedura concorsuale. La prova si svolgerà al computer ed avrà una durata di 50 minuti. Le 60 domande sottoposte ai candidati saranno estratte dalle banche dati, pubblicate lo scorso 7 febbraio nella sezione concorsi sul sito della Regione Campania.

La comunicazione di eliminazione di alcune domande dalla banca dati ha portato un certo sollievo. In particolare, si è deciso di eliminare 41 domande relative alla categoria C e 48 domande relative alla categoria D. I quesiti esclusi non saranno inseriti nei test delle prove preselettive.