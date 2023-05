Circolare sull’abbigliamento scolastico: "La scuola non è una spiaggia per nudisti, ha una sua sacralità"

Il dibattito sull’abbigliamento nelle scuole è un argomento che da anni suscita discussioni e polemiche. Recentemente, una scuola romana ha emesso una circolare che impone un abbigliamento adeguato per gli studenti e il personale scolastico, suscitando varie reazioni.

Mario Rusconi, presidente dell’ANP Roma, ha commentato la questione sottolineando l’importanza di trattare la scuola come un luogo sacro, in cui si forma la cultura dei giovani e la coscienza civile. Secondo Rusconi, non si può permettere che la scuola venga trattata come una spiaggia per nudisti. Questa affermazione è stata supportata da una citazione di Dacia Maraini, che ha invitato alla sacralità del luogo scolastico.

Il preside ha raccontato di come, in maniera ironica, si sia sempre riferito all’abbigliamento degli studenti durante l’estate. Utilizzando battute simpatiche, ha cercato di far capire loro l’importanza di adattare l’abbigliamento all’ambiente in cui si trovano. Rusconi ha sottolineato che l’ambiente scolastico richiede una certa modulazione nell’abbigliamento.

In vista dell’esame di Maturità, Rusconi ha voluto dare un consiglio ai ragazzi sul modo di vestirsi. Ha affermato che l’abbigliamento è importante e che una polo o una camicia bianca sarebbero una scelta adeguata. Ha sottolineato che l’abito fa il monaco, intendendo che l’abbigliamento non è solo una questione di osservazione oscurantista, ma un dato di fatto che può influire sulla percezione che gli altri hanno di noi.

La questione dell’abbigliamento nelle scuole è quindi complessa e suscita opinioni diverse. È importante trovare un equilibrio tra il rispetto delle regole scolastiche e l’espressione individuale degli studenti. L’obiettivo principale dovrebbe essere quello di creare un ambiente di apprendimento sereno e rispettoso, in cui i giovani possano sviluppare la propria cultura e coscienza civile.

La scuola è un luogo in cui i giovani non solo acquisiscono conoscenze, ma anche sviluppano la loro identità e imparano a relazionarsi con gli altri. È quindi importante creare un ambiente inclusivo che favorisca l’accettazione delle diversità, comprese le differenze nell’abbigliamento.