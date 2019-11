Belgio: Laurent Simons, 9 anni, si laurea in ingegneria

Questo giovane genio, Laurent Simons, se lo contendono già le più prestigiose università di tutto il mondo. Il prossimo dicembre riceverà a soli 9 anni la laurea in ingegneria elettronica e subito dopo inizierà un dottorato di ricerca e il corso di laurea in medicina. Entrerà nel guinness world record come il laureato più giovane della storia.

Conseguirà la laurea presso la Eindhoven University of Technology (TUE), nei Paesi Bassi. I genitori del piccolo genio, Lydia e Alexander Simons, hanno raccontato in un’intervista alla CNN, di non aver notato inizialmente l’intelligenza fuori dalla norma del figlio. Successivamente su segnalazione anche degli insegnanti di Laurent, si sono resi conto di aver generato un genio.

Laurent è come una spugna, apprende tutto velocemente. La ricerca è il settore a cui il piccolo genio vuole dedicarsi e la sua fama da genio lo ha già preceduto. Il direttore della facoltà di ingegneria dell’università TUE, Sjoerd Hulshof, ha dichiarato che il piccolo è oltre che iper intelligente anche molto simpatico.

Attualmente Laurent, come tutti i bambini della sua età, non sa cosa farà da grande, se il medico chirurgo o l’astronauta. Intanto si prepara a ricevere quella meritata laurea e per ulteriori progetti ci sarà tempo. La mamma, Lydia, scherzando sull’intelligenza del figlio, ha dichiarato che durante la gravidanza lei mangiava molti pesci.

I nonni del bambino si sono accorti per primi dell’intelligenza straordinaria del nipote e da allora il giovane genio ha dato prova del suo talento e della sua genialità ma senza rinunciare mai alla spensieratezza e genuinità che contraddistingue un bambino di soli 9 anni.

La sua intelligenza straordinaria non lo ha privato della sua infanzia che, come quella dei bambini della sua età, è fatta anche di svago e gioco. Tra qualche anno magari sentiremo parlare ancora di questo bambino per le importanti scoperte di cui si è reso autore.