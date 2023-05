Abruzzo, affitti universitari cresciuti di oltre il 15% e le case sono di una scarsa qualità

Il caro affitti per gli studenti universitari rappresenta un tema di grande preoccupazione in Abruzzo, dove si è registrato un aumento fino al 15% dei canoni richiesti per affittare una casa. Le sigle sindacali delle Cgil, Sunia Abruzzo-Molise e coordinamento regionale Udu 360 gradi denunciano la scarsa qualità degli alloggi, con problemi di umidità, scarso isolamento energetico e vetustà.

Le città più costose per gli studenti sono L’Aquila, dove le tariffe vanno dai 180 ai 400 euro, e Chieti, con prezzi tra i 190 e i 280 euro. Pescara offre tariffe più accessibili, da 170 a 250 euro, mentre a Teramo la spesa media per una camera singola è di 200 euro. Inoltre, la situazione è aggravata dalla scarsità di posti letto nelle residenze universitarie, con la costruzione di nuove strutture prevista solo a Teramo, mentre gli altri tre capoluoghi di provincia hanno già a disposizione un numero limitato di posti letto.

Cgil, Sunia e Udu 360 gradi chiedono l’implementazione di fondi a favore dei Comuni per cofinanziare l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di aziende pubbliche e private fallite e dai beni confiscati alla mafia. Inoltre, le sigle sindacali chiedono una nuova politica a livello regionale e nazionale per garantire il diritto allo studio, comprensiva di forme di sostegno abitativo per gli studenti fuori sede.

L’obiettivo è quello di ridurre la domanda di alloggi, determinando così una riduzione dei prezzi applicati, e di creare un welfare che si misuri con il mutato assetto sociale ed economico delle città, affrontando le nuove povertà e le nuove disuguaglianze.

