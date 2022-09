ZTE presenta un nuovo router Wi-Fi e una webcam smart con funzioni AI based

Ascolta questo articolo

ZTE, brand cinese apprezzato per aver lanciato poco prima della scorsa estate il top gamma Axon 40 Ultra con selfiecamera nascosta, ha presentato di recente due nuovi accessori per la casa smart, rappresentati da un nuovo router Wi-Fi (6) e da una evoluta smart camera.

Il router AX3000 Xuntian Edition prende il nome da un telescopio cinese: di base monta un processore a due core auto-prodotto, ora giunto alla terza generazione, con conseguenti vantaggi nella riduzione del consumo energetico e nel miglioramento, di un 25% delle prestazioni che, nella fattispecie, si esplicano, attraverso un sistema a 5 antenne (via scherma 4+1), in un segnale da 3.000 Mbps di velocità, e da 160 MHz come larghezza di banda, capace di coprire ambienti che si estendono da 100 a 120 metri quadrati.

Secondo l’azienda, il router AX3000 Xuntian Edition supporta lo standard (purtroppo ancora poco diffuso) EasyMesh in ragione del quale il prodotto, in ottica networking, dialoga con nodi realizzati da terze parti, permettendo di far salva parte della rete magari già in proprio possesso: il device, in ogni caso, è provvisto anche di una tradizionale porta Ethernet. Attualmente, il prodotto è già in vendita da qualche settimana, per ora nel mercato interno cinese, al prezzo di 289 yuan, pari – al cambio attuale – a pressappoco 41 euro nostrani.

Giunta a 4 anni di distanza dal vecchio modello, la nuova Xiaoxing Patronus Gimbal camera monta un sensore CMOS da 4 megapixel, che offre riprese in alta definizione, risolute a 2560 × 1440 pixel, con registrazione – nella codifica H.264/245 – a colori anche in condizione di scarsa illuminazione.

Inoltre, la Xiaoxing Patronus Gimbal camera non si fa mancare un sistema di visione notturna coadiuvato dagli infrarossi. Provvista di due motori d’azionamento che concorrono a una crociera orizzontale da 360° e in verticale da 140°, la nuova camera di sorveglianza in questione, grazie al processore SSC337DE con 128 MB di memoria, supporta il rilevamento AI del suono, del movimento, e della presenza umana. Attualmente, costa 229 yuan, circa 33 euro.