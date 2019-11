Ziox ZSLTV4001: ecco la smart TV HD da 40 pollici con audio surround

All’ombra dei grandi gruppi hi-tech, continuano a crescere tanti piccoli brand emergenti, come l’indiana Ziox Electronics che proprio in questi giorni ha celebrato i suoi primi 5 anni di vita, dal quartier generale di Nuova Delhi, attraverso l’annuncio di una smart TV, distribuita a principiare dal mercato interno, destinata a rendere più accessibile l’esperienza cinematografica da salotto.

La nuova smart TV Ziox ZSLTV4001, attualmente listata a pressappoco 481 euro (ovvero a 37.999 rupie), presenta cornici simmetriche su tutti e 4 i lati del perimetro, onde formare una sorta di cornice attorno al display, certificato di grado A+.

Quest’ultimo, con un polliciaggio da 40” e 1366 x 768 pixel (HD) di risoluzione, vanta un contrasto dinamico, una buona copertura della gamma cromatica, ottimi angoli di visuale, e la funzione “Eye Safe” per tenere gli occhi riposati nonostante lunghe sessioni di binge watching. Lato audio, spicca l’integrazione, onde ottenere una sonorità stereo surround immersiva, di ben 2 altoparlanti da 10W cadauno.

Protetta da surriscaldamenti, fluttuazioni (es. sovratensioni) di potenza, e da eccessiva umidità, con le porte adeguatamente nascoste sul retro (ov’è possibile notare la presenza di due USB, di una coppia di HDMI, e di un RJ45 per la LAN), la Ziox ZSLTV4001 mette 1 GB di RAM ed 8 GB di storage a disposizione del processore, coadiuvato sul versante software dall’adozione di Android Oreo 8.0: ovviamente, al suo interno non manca il classico modulo per le connettività senza fili, tra cui il Wi-Fi.

L’interazione con la smart TV Ziox ZSLTV4001 avviene in due modi. Il primo prevede, stante il supporto garantito allo standard Miracast, l’impiego di un’app da smartphone, E-share, per il mirroring dei contenuti da terminale mobile al suo più grande display mentre, per il resto, la seconda modalità passa per l’uso di un telecomando “Smart Remote” dotato di un mini-mouse per switchare più agevolmente tra i menu dell’interfaccia e di un microfono per l’impiego dei comandi vocali.