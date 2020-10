Zeblaze Thor 6: ecco lo smartwatch che si crede uno smartphone da polso

A poco meno di un anno dal suo ultimo avvistamento, il marchio cinese Zeblaze torna a far apprezzare il proprio expertise nell’ambito della tecnologia wearable attraverso un nuovo smartwatch, noto come Zeblaze Thor 6 (in offerta lancio a 144.45 euro, per poi attestarsi – dopo le prime 500 unità vendute – a 254.92 euro), considerabile come un vero e proprio “smartphone“ di fascia media.

Zeblaze Thor 6 (51 x 51 x 17.8 mm, per 74 grammi) rivendica una certa resistenza, sia a livello estetico, con le viti bene in vista, atte ad ancorare la cornice in ceramica al telaio in plastica, che nella sostanza, con un vetro temperato che protegge il display circolare da 1.6 pollici, risoluto a 400 x 400 pixel, ben leggibile all’aperto e personalizzabile (via app WiiWear) con oltre 100 watchface. Dotato di Bluetooth 5.0, permette di associarsi con uno smartphone, da cui ricevere le notifiche per chiamate, messaggi, mail, e app ma, in più, è in grado di fungere da smartphone da polso, al quale si ancora via cinturini da 22 mm in silicone traspirante, facilmente sostituibili.

Secondo quanto riporta il costruttore, lo Zeblaze Thor 6, infatti, vanta uno slot posteriore, accanto al cardiofrequenzimetro, nel quale è possibile inserire una nanoSIM telefonica per il 4G con supporto alle frequenze globali e, in tal modo, sfruttando delle cuffie senza fili, è possibile affrontare delle telefonate direttamente dal polso. La presenza di una selfiecamera da 5 megapixel consente all’utente di autenticarsi col Face Unlock, ma anche di effettuare videochiamate, mentre la fotocamera laterale, sempre da 5 megapixel, posta tra i due pulsanti fisici, consente le riprese o le foto ambientali.

Non manca, nello Zeblaze Thor 6 anche un localizzatore GPS integrato (con supporto alle reti Glonass e Beidou), onde ottenere feedback su 9 attività sportive (es. basket, corsa, camminata, tennis, ciclismo, salto con la corda, calcio, etc).

A coordinare il tutto concorre un comparto logico, connesso a internet anche mediante Wi-Fi n dual band, che mette al timone di comando il processore octacore Helio P22, realizzato con litografia a 12 nanometri, qui supportato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, sul quale viaggia comodo il sistema operativo Android 10, col suo fornitissimo Play Store. L’autonomia, affidata a una batteria da 830 mAh, caricabile in 3 ore via pad magnetico, si esplica in 60 ore di stand-by, 5 ore do playing video, 6 di chiamate, potendo comunque beneficiare in ogni caso del fast charge per recuperare il 75% di energia in appena un’ora.