Zeblaze Meteor: ufficiale lo smartwatch "allungato" per salute e sport

In genere, gli smartwatch si avvalgono o di una forma squadrato o di una rotonda: da qualche tempo, però, va di moda anche quella rettangolare, allungata, che permette di ridurre lo spazio occupato sul polso, pur offrendo un’ampia superficie visuale. A quest’ultima categoria afferisce il nuovo Meteor, inedito smartwatch messo in campo dalla cinese Zeblaze, a quasi un anno di distanza dal precedente modello.

Zeblaze Meteor ha uno chassis colorato nelle tonalità alternative blu, rosa, nero, impermeabile IP68, in modo da poter essere usato pure durante il nuoto o nel mentre si fa la doccia o si lavano i piatti, alquanto leggero (26.8 grammi) grazie all’impiego di una lega di zinco, unito al polso da cinturino siliconici. Sul dorso sono presenti, assieme ai pin magnetici per la ricarica, i sensori per acquisire (lungo l’intero arco di una giornata) la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la saturazione dell’ossigeno nel sangue: di lato, grazie al pulsante fisico, ci si muove nell’interfaccia e si varia la luminosità.

In cima allo Zeblaze Meteor campeggia un display touch TFT da 1.57 pollici, a colori, risoluto a 200 x 320 pixel che, grazie al suo formato a 2:3,2, appare alquanto allungato, sul quale è possibile visualizzare, dall’app Qwatch Pro, una delle oltre 50 watchface disponibili, sempre che non si decida di crearne una propria mixando 5 sfondi, o caricando una propria immagine. Tra i dati che possono essere mostrati a schermo, vi sono le previsioni del meteo, le notifiche da app e chiamate (una volta connesso lo smartphone via Bluetooth 5.0, con annessa facoltà di controllarne la musica), la calcolatrice, il timer, e la sveglia.

Sul piano salutistico, lo smartwatch Zeblaze, mosso da processore Nordic 52832, consente, oltre alle summenzionate misurazioni, di guidare negli esercizi di respirazione, di registrare le mestruazioni femminili, e di attenzionare il sonno, per qualità e quantità dello stesso: manca il GPS, ma i sensori di movimento a bordo permettono comunque di registrare i passi fatti durante il giorno, o nel mentre ci si cimenta nella corsa e nella camminata che, in tema di attività sportive, fanno parte delle oltre 20 modalità di allenamento coperte (tra cui anche arrampicata, grazie al barometro, basket, badminton, calcio, equitazione), con tanto di stima in fatto di calorie bruciate.

A completamento del quadro tecnico dello Zeblaze Meteor è impossibile non menzionare la batteria, da 180 mAh, che assicura – in modalità risparmio energetico – 14 giorni di autonomia, che si riducono della metà sfruttando tutte le funzionalità del wearable, in vendita su diversi store online (es. Cafago, TomTom) a un prezzo lancio che oscilla tra i 23.99 e i 25.45 euro, compresi i costi di spedizione, dogana, e IVA.