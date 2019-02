Yunmai Sport Watch: lo sportwatch "Xiaomi" con display AMOLED, super autonomia, GPS preciso

La vena creativa certo non manca a Xiaomi che, oltre a produrre ogni genere di gadget smart, si occupa anche genericamente di elettronica ed accessori per ogni ambito di utilizzo. Grazie al crowdfunding cinese Youpin, inoltre, il colosso asiatico ha allestito un vero e proprio ecosistema di prodotti, realizzati direttamente o meno, che si avvalgono del suo software, riuscendo – ipso facto – a dialogare tra loro: a questi, ultimamente, si è aggiunto anche il nuovo (dopo l’Amazfit Stratos 2S Premium Edition) sportwatch Yunmai Sport Watch.

Yunmai Sport Watch è realizzato da un’azienda partner (la Zhuhai Yunmai Technology), già nota ai nerd per una rielaborazione in chiave moderna dello yoyo (la powerball) e, soprattutto, per varie bilance smart. Questa volta, terreno di sfida per Yunmai è la tecnologia indossabile destinata al mondo degli sportivi, al cui servizio viene messo a disposizione uno smartwatch ben equipaggiato.

Allestito nelle colorazioni rose gold o nero, lo Yunmai Sport Watch si avvale di un display circolare da 1.3 pollici di alta qualità, vista la risoluzione pari a 360 x 360 pixel, l’ottima densità cromatica (360 PPI), e l’elevato valore (90%) esibito sulla scala colore NTSC. Grazie alla tecnologia AMOLED, alla capacità di effettuare il wake-up rilevando il movimento del polso, il wearable in oggetto riesce a spremere, dalla batteria di bordo (420 mAh), più energia di quanto ne occorra per cimentarsi in una maratona di 42 km col GPS acceso, comunque sufficiente per 4 giorni di uso medio ma completo.

Nello specifico, lo Yunmai Sport Watch offre il meglio di sé nel monitoraggio automatico delle attività sportive (tra cui camminata, corsa, bicicletta, cyclette, tapis roulant) grazie all’integrazione di un GPS (Glonass) standalone che, in tandem con un chip U-BLOXGPS a 9 assi, ottiene un’elevata precisione nel contare distanze percorse, passi fatti, calorie bruciate, e velocità sostenuta. Non manca, inoltre, un cardiofrequenzimetro per la rilevazione del battito cardiaco in modalità continuativa.

In assenza di comunicazioni ufficiali circa una distribuzione dello Yunmai Sport Watch anche in altri mercati, il nuovo wearable sponsorizzato da Xiaomi resta disponibile all’acquisto sulla summenzionata piattaforma Youpin, al prezzo di circa 91 euro (699 yuan).