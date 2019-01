Amazfit Stratos 2S Premium Edition: lo smartwatch sportivo di Huami/Xiaomi ora è anche elegante

La passione per gli smartwatch non conosce tregua, anche nei freddi mesi invernali. Xiaomi ne è consapevole e, avvalendosi della collaborazione dello storico partner Huami, ha avviato la distribuzione di un nuovo wearable dedicato allo sport, lo Stratos 2S Premium Edition, adatto anche agli eventi eleganti.

Huami, società ruotante nell’ecosistema Xiaomi per quel che concerne la tecnologia del benessere, forte del buon risultato ottenuto con lo smartwatch Huami Pace, ha deciso di aggiornarne l’erede, quel Huami Amazfit Stratos uscito nell’Aprile del 2018 con un notevole carico di aspettative, parzialmente frenate dai compromessi cui il nuovo arrivato era stato costretto: ora, con l’arrivo dell’Amazfit Stratos 2S Premium Edition, i dovuti correttivi sono stati intrapresi, forti anche delle richieste dei fan Xiaomi e delle esigenze del mercato.

Amazfit Stratos 2S Premium Edition, come evidente dalla S della denominazione, è un upgrade che, rispetto al modello base, conserva l’autonomia operativa, stimata in 5 giorni, l’impermeabilità sino a 5 atmosfere (o 50 metri di profondità), e la capacità di registrare i progressi in 16 diverse attività sportive (nuoto compreso).

Il cinturino, già sostituibile in passato grazie al meccanismo a rilascio rapido, ora parte già con un esemplare più elegante, in vera pelle, ma non è il solo aggiornamento tecnico del wearable Huami: il nuovo Stratos 2S Premium Edition, infatti, declina il suo display circolare da 1.34 pollici (320×300 pixel) secondo i crismi di una maggiore eleganza, tramite la lavorazione che gli ha assicurato una curvatura 2.5D, e di un’incrementata resistenza, in virtù dello zaffiro che prende le veci del vetro, assicurando una maggior resistenza a graffi ed urti, oltre che un perfezionamento della leggibilità (transflective) alla luce del sole.

Attualmente, il nuovo smartwatch Huami Amazfit Stratos 2S Premium Edition, con hardware e software interno immutato (cpu dual core, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, Bluetooth 4.0, cardiofrequenzimetro per il calcolo anche del VO2max, supporto alle applicazioni Mi Fit e Amazfit 2.0) è già disponibile in vendita online, accessibile tramite alcuni importatori internazionali, ad uno street price che oscilla sui 272 euro circa.