Yogg Kronos: da Portronics lo smartwatch per il fitness ed il benessere

Portronics, brand indiano già attivo nella realizzazione di innovativi smartwatch (basti pensare all’iper-autonomo Yogg X), ha aggiornato il proprio portafoglio wearable con il recente varo, a partire dal mercato interno, dello Yogg Kronos, un fitness tracker nelle vesti di un simil Apple Watch squadrato.

Yogg Kronos ha uno chassis nero, leggero (40.8 grammi) e impermeabile (IP68), sormontato da un display a colori dalla diagonale di 1.3 pollici, sensibile al tocco, sul quale vengono visualizzati dati come le distanze percorse, le calorie bruciate, i passi fatti, e su cui è possibile fissare degli allarmi o dei promemoria. Facendo ricorso all’app VeryFit Pro e alla connettività Bluetooth 4.2, diventa possibile controllare la musica dello smartphone, ricevere le notifiche sulle chiamate perse, dei messaggini SMS e, dopo le adeguate scelte, anche di varie app per social e chat (es. WhatsApp, Facebook, etc).

In più è possibile sincronizzare con lo smartphone, per le dovute analisi statistiche, i dati delle attività fisiche monitorate (passeggiate, tapis roulant, corsa, escursioni, yoga, danza, badminton, tennis, nuoto, calcio), e quelli inerenti il sonno (durata del riposo, risvegli, sonno profondo o leggero), debitamente arricchiti dei feedback elargiti dal cardiofrequenzimetro, posto sul dorso a contatto col polso. Sempre in ottica salutistica, lo Yogg Kronos risulta essere uno dei pochi smartwatch economici con una funzione pensata per il rilassamento.

La batteria dello Yogg Kronos, ammontante a 210 mAh, garantisce un’autonomia di 45 giorni quanto a stand-by, che si riducono a 8/10 giorni di reale operatività, prima che sia necessario operarne (in 2.5 ore) la ricarica, attraverso un cavo con attacco magnetico (sui pogo pin dorsali).

In tema di distribuzione, Portronics ha comunicato che lo smartwatch Yogg Kronos sarà disponibile all’acquisto sia tramite i tradizionali canali off-line che negli store online, secondo un prezzo che è stato fissato a 3.999 rupie, corrispondenti – cambio alla mano – a pressappoco 50 dei nostri euro.